صور.. أهالى "قهبونة" بالشرقية يطالبون برصف الطريق منعا للحوادث

الشرقية - إيمان مهنى

يعانى أهالى قرية "قهبونة" التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، من تهالك الطريق الواصل بينهم وبين مركزى فاقوس والحسينية.

وأكدت داليا سالم فى شكوها لـ"اليوم السابع"، أن الطريق متهالك، مما يسبب حوادث يوميا، ويعرض حياة الأهالى للخطر، فضلا عن وجود ترعة تشطر الطريق والقرية لنصفين، وأنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى لتغطيتها للحفاظ على أرواح الأطفال الذين يسقطون فيها، دون استجابة من المسئولين.

وتكمل إيمان عمر، أن الطريق هو رابط بين مركزين هو يقصده الآلاف من أهالى القرى المجاورة، فضلا عن المعاناة بسبب رفض سائقى التوك توك أو الأجرة عند المرور علية تحسبا لتعرضهم للحوادث، مما يضطر الطلاب والأهالى للمشى مسافات طويلة للتنقل من القرية

وناشدت الأهالى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بسرعة رصف الطريق، إدراج الترعة فى خطة الصرف المغطى.















