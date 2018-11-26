شرطة المرافق تحرر 75 محضرا ورفع 113 إشغال فى الطريق العام بالمحلة

الغربية – مصطفى عادل

شن قسم شرطة المرافق بالمحلة بمحافظة الغربية، برئاسة المقدم إيهاب محرم والرائد عمرو الجزار وكيل القسم، بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، حملة لرفع الإشغالات بمنطقة العباسى وشارع الخديوى وميدان البهلوان، والتى تعد من المناطق التجارية المكتظة بالباعة الجائلين، والذين احتلوا الشوارع بفروشاتهم، وتسببوا فى إعاقة حركة مرور المواطنين والسيارات، قادها اللواء محمد أنور نائب مدير الأمن لقطاع المحلة.

وأسفرت جهود الحملة المكبرة عن تحرير 75 محضر إشغال طريق، ورفع 113 حالة إشغال من الطريق العام، وإزالة 12 فرش فاكهة، و11 تاندة وسقيفة غير مرخصة.

كما تم إزالة 27 حاجز حديدى، و16 حاجز خرسانى، و6غرز غير مرخصة، و10أكشاك بدون ترخيص، و14 إعلان خشبى مخالف.