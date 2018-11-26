video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 26 نوفمبر 2018 05:38 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

شرطة المرافق تحرر 75 محضرا ورفع 113 إشغال فى الطريق العام بالمحلة

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 05:25 م
شرطة المرافق تحرر 75 محضرا ورفع 113 إشغال فى الطريق العام بالمحلة جانب من الحملة
الغربية – مصطفى عادل
إضافة تعليق

شن قسم شرطة المرافق بالمحلة بمحافظة الغربية، برئاسة المقدم إيهاب محرم والرائد عمرو الجزار وكيل القسم، بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، حملة لرفع الإشغالات بمنطقة العباسى وشارع الخديوى وميدان البهلوان، والتى تعد من المناطق التجارية المكتظة بالباعة الجائلين، والذين احتلوا الشوارع بفروشاتهم، وتسببوا فى إعاقة حركة مرور المواطنين والسيارات، قادها اللواء محمد أنور نائب مدير الأمن لقطاع المحلة.

وأسفرت جهود الحملة المكبرة عن تحرير 75 محضر إشغال طريق، ورفع 113 حالة إشغال من الطريق العام، وإزالة 12 فرش فاكهة، و11 تاندة وسقيفة غير مرخصة.

كما تم إزالة 27 حاجز حديدى، و16 حاجز خرسانى، و6غرز غير مرخصة، و10أكشاك بدون ترخيص، و14 إعلان خشبى مخالف.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شرطة المرافق تواصل إزالة الإشغالات بمدينة 6 أكتوبر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الغربيه

شرطه المرافق

المحله




لا تفوتك
لعبة "PUBG" بوابة خلفية لتنظيم داعش لاستقطاب الشباب العربى

لعبة "PUBG" بوابة خلفية لتنظيم داعش لاستقطاب الشباب العربى

وزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى

وزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى

ماذا يحتاج الأهلي للعودة إلى عرش أفريقيا؟.. شطة يجيب

ماذا يحتاج الأهلي للعودة إلى عرش أفريقيا؟.. شطة يجيب

فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق 51 مليون دولار فى 4 أيام

فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق 51 مليون دولار فى 4 أيام

الرى: إضافة 39 وحدة طوارئ لمحطات غرب الدلتا وجاهزون للسيول

الرى: إضافة 39 وحدة طوارئ لمحطات غرب الدلتا وجاهزون للسيول

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 6.7 % لتسجل 18.6 مليار دولار

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 6.7 % لتسجل 18.6 مليار دولار

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة