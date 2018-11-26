شاهد.. موقع دهس 3 جنود من قوات الاحتلال بالقرب من الضفة الغربية

أصيب 3 جنود إسرائيليين بينهم حالة خطيرة فى مستوطنة جوش عتصيون القريبة من الضفة عندما قام فلسطينى بدهس الجنود بسيارته الملاكى.
חשד לפיגוע דריסה: תיעוד מזירת האירוע בכביש 60, בסמוך לצומת הגוש @OrHeller— חדשות עשר (@news10) November 26, 2018
(צילום: הצלה ללא גבולות יו"ש) pic.twitter.com/WY63tTBJNK
وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى، أن قوات الجيش الإسرائيلى أطلقت النار على الفلسطينى قبل أن يترك سيارته ويهرب وسط الاشجار، فيما تقوم قوات الاحتلال بعمليات تمشيط للمكان.
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