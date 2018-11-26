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الإثنين، 26 نوفمبر 2018 02:20 م
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شاهد.. موقع دهس 3 جنود من قوات الاحتلال بالقرب من الضفة الغربية

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 01:17 م
شاهد.. موقع دهس 3 جنود من قوات الاحتلال بالقرب من الضفة الغربية السيارة المستخدمة فى الدهس
كتب- هاشم الفخرانى
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أصيب 3 جنود إسرائيليين بينهم حالة خطيرة فى مستوطنة جوش عتصيون القريبة من الضفة عندما قام فلسطينى بدهس الجنود بسيارته الملاكى.

 

 

 

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى، أن قوات الجيش الإسرائيلى أطلقت النار على الفلسطينى قبل أن يترك سيارته ويهرب وسط الاشجار، فيما تقوم قوات الاحتلال بعمليات تمشيط للمكان.


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الجيش الاسرائيلى

تل ابيب

دهس




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