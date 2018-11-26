سقوط 4 متهمين بحوزتهم هيروين فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 4 متهمين بحوزتهم كميات من الهيروين بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهمة "حبيبة.ع.ح" 14 عاما ربة منزل والمتهم "حسام.ج.ه"31 عاما عاطل بحوزتهما كمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 30 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "محمد.م.م" 43 عاما عاطل بحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 100 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "خالد.ح.ع" 29 عاما عاطل الإسماعيلية بحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 120 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد. تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.