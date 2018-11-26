video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 26 نوفمبر 2018 04:17 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سقوط 4 متهمين بحوزتهم هيروين فى الإسماعيلية

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 01:31 م
سقوط 4 متهمين بحوزتهم هيروين فى الإسماعيلية هيروين - صورة أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
إضافة تعليق

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 4 متهمين بحوزتهم كميات من الهيروين بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين  مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط  كلا من المتهمة "حبيبة.ع.ح" 14 عاما ربة منزل والمتهم "حسام.ج.ه"31 عاما عاطل بحوزتهما كمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 30 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "محمد.م.م" 43 عاما عاطل بحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 100 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "خالد.ح.ع" 29 عاما عاطل الإسماعيلية بحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 120 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد. تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس تاجرى مخدرات ضبط بحوزتهما كيلو هيروين فى كرداسة

الاسماعيلية

اخبار مصر

مخدرات

هيروين

اخبار الحوادث




لا تفوتك
لعبة "PUBG" بوابة خلفية لتنظيم داعش لاستقطاب الشباب العربى

لعبة "PUBG" بوابة خلفية لتنظيم داعش لاستقطاب الشباب العربى

وزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى

وزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى

ماذا يحتاج الأهلي للعودة إلى عرش أفريقيا؟.. شطة يجيب

ماذا يحتاج الأهلي للعودة إلى عرش أفريقيا؟.. شطة يجيب

فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق 51 مليون دولار فى 4 أيام

فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق 51 مليون دولار فى 4 أيام

الرى: إضافة 39 وحدة طوارئ لمحطات غرب الدلتا وجاهزون للسيول

الرى: إضافة 39 وحدة طوارئ لمحطات غرب الدلتا وجاهزون للسيول

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 6.7 % لتسجل 18.6 مليار دولار

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 6.7 % لتسجل 18.6 مليار دولار

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة