سقوط ربة منزل بشهادات " طبية مزورة " بالغربية

كانت معلومات اكدتها التحريات بقيام " نجاة ع ش 40 سنه " بدون عمل ومقيمة دائرة ثان طنطا بمزاولة نشاط واسع فى ترويج الشهادات الطبية المزورة والمنسوب صدورها لنقابة الاطباء بالغربية وبعض الاطباء لراغبى الحصول عليها من المواطنين وغيرهم لتقديمها فى جلسات نظر القضايا امام المحاكم للتلاعب بها قانونا لتغيير الحقائق مقابل مبالغ مالية.

ووجه اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية بسرعة ضبط المتهمه تحت اشراف اللواء السعيد شكري ، مدير المباحث الجنائية وبتقنيين الاجراءات، تم ضبطها وبحوزتها 313 شهادة طبية منسوب صدورها لنقابة اطباء الغربية ممهورة بخاتم النقابه على بياض ومن خلفها تصديق النقابه الفرعية وممهور بخاتم النقابه و3 شهادات طبية منسوب صدورها لنفس النقابه على بياض ر8شهادات طبية منسوب صدورها لاحد الاطباء وممهورة بخاتم نقابة الاطباء بالغربية منهم 3 شهادات مدون بها تشخيص الطبيب والباقى على بياض 5شهادات منسوب صدورها لاحد الاطباء على بياض و7روشتة طبيبة منسوب صدورها لاحد الاطباء وعليها اكلاشية لطبيب أخر و٢ خطاب منسوب صدوره لنقابة الاطباء موجه الى المستشار رئيس محكمة طنطا، ممهورين بخاتم نقابة الاطباء يتضمنا تعليمات بشان الشهادة الطبية المعتمده لدى النقابه والموجهه للمحكمة ومبلغ 695 جنية تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.