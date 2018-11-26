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سفير رواندا يدعو رجال الأعمال للاستثمار: تسجيل شركة ببلادنا يستغرق 6 ساعات

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 02:10 م
سفير رواندا يدعو رجال الأعمال للاستثمار: تسجيل شركة ببلادنا يستغرق 6 ساعات محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية
كتبت- منى ضياء
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دعا الشيخ صالح سفير رواندا بالقاهرة، الصناع المصريين إلى ضخ استثمارات وتصدير منتجاتهم إلى رواندا، مؤكدا أن بلده تقدم العديد من المزايا للمستثمرين.

 

وقال صالح خلال مؤتمر صحفى اليوم الاثنين عقدته غرفة الصناعات الهندسية فى اتحاد الصناعات، لعرض خطة معرض صناع مصر فى فبراير المقبل، إن الدولة تمنح المستثمرين مزايا كثيرة تتمثل فى إعفاء من الضرائب لمدة تراوح من سنة إلى عشر سنوات طبقا لحجم الاستثمارات.

 

واضاف صالح، أنه يمكن تسجيل شركة جديدة برواندا خلال 6 ساعات، وبعدها يحق لك امتلاك الأرض وفتح حساب بالبنك وتحويل الأموال وأنت بغرفتك دون الحاجة للتوجه إلى البنك.

 

ونفى صالح الحديث عن تعطل حركة الملاحة بين مصر ورواندا، حيث يروج البعض لأن شحن بضاعة من مصر إلى رواندا يستغرق 6 أشهر على غير الحقيقة، إذ يستغرق الشحن من ميناء الإسكندرية فترة 22 يوما فقط.

 

وكشف السفير عن أهم الصناعات المصرية التى تحتاجها رواندا، وهى منتجات قطاع مواد البناء، إلى جانب باقى الصناعات المصرية الموجودة مطلوبة عندهم.


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