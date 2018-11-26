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سفير رواندا: ادخلوا أفريقيا إنها تناديكم و50% من احتياجاتنا موجودة فى مصر

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 12:48 م
سفير رواندا: ادخلوا أفريقيا إنها تناديكم و50% من احتياجاتنا موجودة فى مصر اجتماع غرفة الصناعات الهندسية
كتبت - منى ضياء
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قال الشيخ صالح هابيمانا، سفير رواندا بالقاهرة، إن منتجات الصناعة المصرية يجب أن تغزو إفريقيا، وهى سوق كبير مفتوح أمام تلك المنتجات، كما أنها تلقى ثقة لدى المستهلك الرواندى، والذى سيشترى المنتجات المصرية بمجرد وصولها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقدته غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات اليوم الاثنين، لعرض خطة معرض صناع مصر الذى ينعقد خلال الفترة من 13-16 فبراير عام 2019، باتحاد الصناعات.

وأضاف سفير رواندا، موجها حديثه لأعضاء غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، :"بعض التجار فى رواندا يضعون كلمة صنع فى مصر على كرتونة المنتجات الصينية حتى يشتريها المستهلكون لأننا سئمنا من المنتجات الصينية الرديئة والمنتجات المصرى مطلوب فى رواندا".

وأكد على قوله مخاطبا الصناع: "يا ناس ارجعوا إلى أصلكم ادخلوا أفريقيا هذه قارتكم.. جمال عبد الناصر فتح أفريقيا سياسياً والرئيس عبد الفتاح السيسى دعا لفتحها اقتصادياً، وهى سوق عظيم ونحتاج للمنتج المصرى.. 50% من احتياجاتنا موجودة فى مصر".

وضرب سفير رواندا مثلا بإحدى أنواع العصير الذى يصنع فى مصر، واصفا إياه بأنه أرخص وأجود العصائر فى رواندا ومقبول جداً لدى المواطن الرواندى، كما أشار سفير رواندا إلى أن أفريقيا ليست بها مجاعات وأمراض، وإنما بها فنادق وتستقبل مؤتمرات دولية حول العالم، واختتم كلامه قائلا: "ادخلوا أفريقيا إنها تناديكم".

 

 

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