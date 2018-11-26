video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 26 نوفمبر 2018 01:55 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 2018 ـ 11ـ 26 فى مصر

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 12:47 م
سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 2018 ـ 11ـ 26 فى مصر العملة السعودية _ أرشيفية
إضافة تعليق

سجل سعر الريال السعودى استقرارا اليوم الاثنين الموافق 26-11-2018، مقابل الجنيه المصرى، مواصلا حالة الثبات التى يشهدها منذ فترة، وسجل فى تعاملات البنك الأهلى المصرى منذ قليل، 4.75 جنيه للشراء و4.78 جنيه للبيع، فى البنك الأهلى المصرى.

 

وفيما يلى سعر الريال السعودى، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر، وذلك بعد أن بلغ متوسط سعره فى السوق المصرية 4.76 جنيه للشراء و4.79 جنيه للبيع، بحسب آخر بيانات البنك المركزى المصرى.

 

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.76  جنيه للشراء

4.79  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.75  جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

 4.75  جنيه للشراء

4.76  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.68  جنيه للشراء

4.82  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.73  جنيه للشراء

4.77 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.74  جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 25-11-2018 فى مصر

العملات

اسعار العملات اليوم

اخبار الاقتصاد

البنوك

البنك الاهلى

البنك المركزى

الدولار

اليورو

الريال السعودى




لا تفوتك
لعبة "PUBG" بوابة خلفية لتنظيم داعش لاستقطاب الشباب العربى

لعبة "PUBG" بوابة خلفية لتنظيم داعش لاستقطاب الشباب العربى

وزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى

وزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى

ماذا يحتاج الأهلي للعودة إلى عرش أفريقيا؟.. شطة يجيب

ماذا يحتاج الأهلي للعودة إلى عرش أفريقيا؟.. شطة يجيب

فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق 51 مليون دولار فى 4 أيام

فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق 51 مليون دولار فى 4 أيام

الرى: إضافة 39 وحدة طوارئ لمحطات غرب الدلتا وجاهزون للسيول

الرى: إضافة 39 وحدة طوارئ لمحطات غرب الدلتا وجاهزون للسيول

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 6.7 % لتسجل 18.6 مليار دولار

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 6.7 % لتسجل 18.6 مليار دولار

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة