سائق وراء مقتل مقاول بسبب خلافات بالعمل فى مدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث الجيزة القبض على سائق لودر لاتهامه بقتل مقاول بمدينة 6 أكتوبر، بسبب خلافات متعلقة بالعمل، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة ثان أكتوبر بلاغًا يفيد مقتل مقاول والعثور على جثته بمنطقة صحراوية تابعة لدائرة القسم.

وبإجراء التحريات تبين للرائد محمد داود رئيس مباحث ثان أكتوبر أن سائق لودر قتل المجنى عليه "مقاول" نتيجة خلافات متعلقة بالعمل، حيث أصابه باللودر الذى يقوده مما أسفر عن مصرعه.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.