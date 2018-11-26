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زيارات للمشاركين بمؤتمر التنوع البيولوجى لمشاهدة الطيور المهاجرة بشرم الشيخ

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 02:46 م
زيارات للمشاركين بمؤتمر التنوع البيولوجى لمشاهدة الطيور المهاجرة بشرم الشيخ زيارات ميدانية للمشاركين بمؤتمر التنوع البيولوجى لمشاهدة الطيور المهاجرة
كتبت آية دعبس
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نظم مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة بوزارة البيئة، زيارات ميدانية لمشاهدة الطيور بمنطقة بحيرات الأكسدة بشرم الشيخ، للمشاركين بمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى.
 
وزار الموقع كل من: ادريانا رئيس برنامج الامم المتحدة الإنمائي، ووزير البيئة الكوستاريكي، والرئيس التنفيذي لصندوق دعم الأنظمة البيئية الحرجة، ورئيس لجنة المحميات الخضراء بفرنسا بالإضافة لمجموعة كبيرة من المشاركين بالمؤتمر، وتناولت الزيارات شرح للموقع وأهميته ودوره فى عمليات رصد الطيور المهاجرة. 
 
كما أوضح الدكتور أسامة الجبالى مدير مشروع الطيور الحوامة المهاجرة، أن مشروع إعادة تأهيل منطقة بحيرات الأكسدة لتصبح مقصدا لسياحة مشاهدة الطيور بدء عام ٢٠١٥ بإنشاء مركز لمشاهدة الطيور، وتحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والذى حرص على متابعة عمليه التأهيل علي مدار الأعوام الثلاثة الماضية مع وزارة البيئة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
 
وقد أثنى الوفود  بجهود حماية الطيور بمصر وبأهمية الموقع ودوره فى رصد الطيور. 
 
جديرا بالذكر أن الموقع تم زيارته خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضين من قبل الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ولجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب ليصبح الموقع محل إهتمام الجميع.
 
يذكر أن مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى، تستضيفه مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 13 وحتى 29 نوفمبر الجارى.
 
 
 
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