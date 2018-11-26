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زوجة تخلع زوجها بعد 3 أيام من الدخلة: "كان بيعاير الأكل بالمعلقة"

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 05:30 ص
زوجة تخلع زوجها بعد 3 أيام من الدخلة: "كان بيعاير الأكل بالمعلقة" محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى
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منذ الخطوبة ظهرت عليه علامات البخل، وعندما كنت أطلب منه شراء هدية يرفض ويخترع أسباب علشان ميجيبهاش، وبيعد الأكل بعدد الملاعق ويحسبه علىَّ".. كلمات جاءت بها الزوجة "رضوى.ال.ع" أمام محكمة الأسرة فى دعوى خلع ضد زوجها.

وأضافت الزوجة صاحبة الـ25 من عمرها: "قرفت منه بعد ما قصر عمرى وتأكدت أنه مش هيتغير أصل "الطبع غلاب"، بسبب التضييق الذى مارسه على وبخله الشديد، الذى كان واضحًا عليه منذ أيام الخطوبة ".

وتابعت بعد إجبار أهلها على الزواج منه، كان واضحًا عليه الحرص الشديد والبخل، كان يرفض شراء الهدايا وعندما كنت أشتكى إلى أسرتى من بخله يقولون لى هذا هو أفضل شخص علشان يوفر ليكِ ولأولادك.

وأكدت: كل محاولاتى لكى أنجح فى فسخ الخطوبة وكنت أرى كل يوم موقفًا يجعلنى أكره اليوم الذى التقيت بهذا الشخص المريض بجمع المال وكنزه حتى الكوافير رفض أن أذهب إليه ليوفر المال الذى سيدفعه وجعل شقيقته تضع لى مستحضرات التجميل وتحجج بأن هذا تبذير غير مبرر".

وأكملت: كان يكتفى بقول الشعارات عن الرجولة وفى نفس الوقت يبحث عن راتبى ويبتزنى ويهددنى ليأخذه غصبًا ويعتدى على بالضرب وإحداث بى عدة إصابات، ما جعلنى أكفر بالحياة معه والذهاب إلى منزل والدى بعد نزوله من البيت هربًا من الحياة برفقته.

وأكملت الزوجة بالرغم من هجوم الجميع على بسبب استمرارى 3 أيام فقط إلا أننى لم يهمنى أن يلوثوا سمعتى، بعد أن أدركت أننى إذا أكملت معه سوف يكون أمامى خياران قتله أو الانتحار.

 


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