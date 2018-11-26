روس أتوم: إعلام مصر يلعب دورا هاما فى الوصول للقبول المجتمعى لـ"الضبعة"

أكد روهاما يابتشيكوف، مسئول الإعلام بشركة روس أتوم الروسية المسئولة عن إنشاء المحطة النووية بالضبعة بمنطقة الشرق الأوسط، أن الإعلام المصرى يلعب دورا هاما فى الوصول للقبول المجتمعى لمشروع المحطة النووية بالضبعة للشعب المصرى.



وأضاف يابتشيكوف، خلال جلسة مستديرة للقبول المجتمعى للبرنامج النووى بمنتدى موردى الصناعات النووية، أن الخبراء بشركة روس أتوم تمكنوا من تحديد أعلى معايير الأمان النووى بعد حادث فوكوشيما، لافتا إلى أنه من الضروري أن يشارك المجتمع المصرى من خلال القبول المجتمعى فى نجاح المحطة النووية بالضبعة.



وأشار يابتشيكوف، إلى أن هناك 75% من الشعب الروسى لديهم قبول للطاقة النووية، مشيرا إلى أن الفترة القادمة سيتم عمل ندوات ومحاضرات للمعلمين والطلاب وتبادل الخبرات بينهم وبين من يعيشوا بالقرب من المحطات النووية بالدول الأخرى.



