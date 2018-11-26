روسيا تحضر بيانا تفصيليا عن أحداث مضيق كيرتش

موسكو (أ ش أ)

أعلنت الرئاسة الروسية، أن وزارة الخارجية الروسية تحضر بيانًا تفصيليًا بشأن الأحداث التى وقعت فى مضيق (كيرتش) مؤخرًا واصفا إياها بـ "الاستفزاز الخطير".

وقال المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف- فى تصريح أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الاثنين، "يجرى تحضير بيان مفصل من وزارة الخارجية الروسية حول أحداث مضيق (كيرتش)".

ووفقا لروسيا.. فقد احتجز خفر السواحل الروسى أمس الأحد 3 سفن حربية أوكرانية انتهكت الحدود البحرية الروسية قرب مضيق كيرتش الواقع شرق شبه جزيرة القرم، والرابط بين البحرين الأسود وآزوف.