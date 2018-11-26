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روسيا تؤكد استخدام أسلحة ضد سفن للبحرية الأوكرانية

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 04:00 ص
روسيا تؤكد استخدام أسلحة ضد سفن للبحرية الأوكرانية الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
موسكو (رويترز)
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نقلت وكالة الإعلام الروسية عن جهاز الأمن الاتحادى الروسى قوله إن زوارق دورية روسية احتجزت 3 سفن تابعة للبحرية الأوكرانية فى البحر الأسود قرب القرم أمس الأحد، واستخدمت الأسلحة لإجبارها على التوقف.

 

وقال جهاز الأمن الاتحادى الروسى إنه تحرك لأن السفن الأوكرانية دخلت بصورة غير قانونية للمياه الإقليمية الروسية وتجاهلت التحذيرات وقامت بمناورات خطرة.

 

ونقلت الوكالة عن الجهاز قوله إن 3 بحارة أوكرانيين أصيبوا في الواقعة وإنهم يتلقون الرعاية الطبية. وأَضاف الجهاز أن حياتهم ليست فى خطر.

 


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