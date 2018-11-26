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رفع 142 حالة اشغال فى حملة إزالات مكبرة بإدفو

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 04:19 م
رفع 142 حالة اشغال فى حملة إزالات مكبرة بإدفو جانب من الحملة
أسوان - صلاح المسن
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تمكنت حملة مكبرة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو من تنفيذ  2 قرار إزالة ومحضر لإشغال بالطريق العام، بجانب رفع 110 مضبوطات ، و 12 محضر إشغال، بالإضافة إلى رفع 142 حالة إشغال بدون تحرير محضر.
 
وقال أيمن رضا، رئيس الوحدة المحلية، إن الحملة شهدت مشاركة واسعة لتشكيلات أمنية بقيادة اللواء محمود فراج مساعد مدير الأمن لفرقة شمال ، بجانب العاملين والفنيين بالأقسام المختلفة بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة والسيارات والأدوات المستخدمة فى الإزالة وذلك بقيادة رئيس الوحدة المحلية.
 
وأشار إلى أن هذه الحملة تأتى ضمن العديد من الحملات التى يتم تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة والتى تستهدف إزالة التعديات والإشغالات بنطاق مدينة ومركز إدفو لإضفاء الشكل الجمالى المطلوب بها.
 
 
 

 


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