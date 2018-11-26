video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 26 نوفمبر 2018 06:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رفع الجلسة لعامة لمجلس النواب.. وعلى عبد العال يشكر الحكومة

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 05:38 م
رفع الجلسة لعامة لمجلس النواب.. وعلى عبد العال يشكر الحكومة على عبد العال رئيس مجلس النواب
نور على
إضافة تعليق
رفع الدكتور على عبد العال الجلسة العامة على أن تعقد الجلسة التالية غدا الثلاثاء الساعة الثانية عشر.
 
 
وكان المجلس قد وافق خلال الجلسة العامة اليوم فى المجموع على من مشروع قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية المقدم من النائب أحمد سمير و60 عضوا.
 
 
ووجه الكتور على عبد العال الشكر للحكومة ممثلة فى وزير الصناعة ووزير شئون مجلس النواب على الإرادة لديهم لإقرار القانون.
 
 
وأشار رئيس مجلس النواب، إلى تصدى البرلمان لإصدار هذا القانون كما تصدى للعديد من المسائل وأقر لها مشروعات قوانين.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس البرلمان لأحد النواب: "متقولش على الناس ميعرفوش حاجة"

على عبد العال يوقف كلمات أحد النواب: "تكلم مع رئيس المجلس بشكل لائق"

على عبدالعال يهدد برفع الجلسة العامة لالتفاف النواب حول وزير التنمية المحلية

اخر خبر

البرلمان

اتحاد الصناعات

وزير الصناعة




لا تفوتك
لعبة "PUBG" بوابة خلفية لتنظيم داعش لاستقطاب الشباب العربى

لعبة "PUBG" بوابة خلفية لتنظيم داعش لاستقطاب الشباب العربى

وزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى

وزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى

ماذا يحتاج الأهلي للعودة إلى عرش أفريقيا؟.. شطة يجيب

ماذا يحتاج الأهلي للعودة إلى عرش أفريقيا؟.. شطة يجيب

فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق 51 مليون دولار فى 4 أيام

فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق 51 مليون دولار فى 4 أيام

الرى: إضافة 39 وحدة طوارئ لمحطات غرب الدلتا وجاهزون للسيول

الرى: إضافة 39 وحدة طوارئ لمحطات غرب الدلتا وجاهزون للسيول

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 6.7 % لتسجل 18.6 مليار دولار

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 6.7 % لتسجل 18.6 مليار دولار

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة