رفع الجلسة لعامة لمجلس النواب.. وعلى عبد العال يشكر الحكومة

نور على

رفع الدكتور على عبد العال الجلسة العامة على أن تعقد الجلسة التالية غدا الثلاثاء الساعة الثانية عشر.

وكان المجلس قد وافق خلال الجلسة العامة اليوم فى المجموع على من مشروع قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية المقدم من النائب أحمد سمير و60 عضوا.

ووجه الكتور على عبد العال الشكر للحكومة ممثلة فى وزير الصناعة ووزير شئون مجلس النواب على الإرادة لديهم لإقرار القانون.

وأشار رئيس مجلس النواب، إلى تصدى البرلمان لإصدار هذا القانون كما تصدى للعديد من المسائل وأقر لها مشروعات قوانين.