رئيس مجلس النواب البحرينى:السعودية عمقنا الاستراتيجى ونقف معها دائما

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أشاد رئيس مجلس النواب البحريني المستشار أحمد بن إبراهيم راشد الملا، بعمق العلاقات التاريخية المتميزة بين البحرين والسعودية .

واكد الملا ، في تصريحات لوكالة الأنباء البحرينية،اليوم الاثنين أن بلاده تنظر للشقيقة الكبرى السعودية على أنها أساس الاستقرار الإقليمي في المنطقة، لافتا إلى ما تحظى به العلاقات الثنائية بين البلدين من مكانة متميزة واهتماما كبيرا ورعاية خاصة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتطلعاتهما المستمرة نحو كل ما يعزز التعاون والتكامل بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات .

وأضافت أن المستشار أحمد بن إبراهيم راشد الملا رحب بزيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد السعودية للبحرين، مؤكدا بأنها تكتسب أهمية كبيرة وخاصة في هذا التوقيت نظرا لما تمر به المنطقة من تطورات وما تواجهه من تحديات.

وأكد الملا،أن هذه الزيارة تنم عن تقدير السعودية لمملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا، وعن التلاحم بين الدولتين الشقيقتين في مختلف القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية، وهو ما عبر عنه الموقف الأخير للسعودية من الاستحقاق الانتخابي الذي شهدته البحرين من أن نجاح الانتخابات النيابية والبلدية، يعكس ثقة المواطنين البحرينيين في القيادة الحكيمة وفي مؤسسات الدولة، كما أن نتائج هذه الانتخابات ونسبة المشاركة العالية التي شهدتها تشكل رفضا قاطعا لأي تدخلات خارجية في الشئون الداخلية للبحرين.

ولفت رئيس مجلس النواب إلى أن البحرين ، قيادة وحكومة وشعبا،تتضامن مع الشقيقة الكبرى ضد كل ما تتعرض له من مؤامرات ودسائس وحملات إعلامية مغرضة، وتقف مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في صف واحد لمواجهة الشائعات والأكاذيب التي تقودها جماعات وأنظمة مارقة في المنطقة وخارجها .