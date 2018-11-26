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وتعديل نطاق وحدة محلية ببني سويف ..

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتخصيص قطعة أرض للإسكان الاجتماعى ببورسعيد

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 11:17 ص
رئيس الوزراء يصدر قرارا بتخصيص قطعة أرض للإسكان الاجتماعى ببورسعيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بتخصيص قطعة أرض بمساحة  ( 525000م2) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك شرق كلية التربية الرياضية بمدينة بورفؤاد، بمحافظة بورسعيد، لإقامة إسكان اجتماعي واستثماري عليها.  
 
كما أصدر رئيس الوزراء قراراً بتعديل نطاق الوحدة المحلية لمركز ناصر بمحافظة بني سويف ليصبح مدينة ناصر (عاصمة المركز)، والوحدات المحلية لقرى (أشمنت، بني عدي، دلاص، دنديل، الحمام، بهبشين). 
 
 
 
 

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