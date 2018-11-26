video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 26 نوفمبر 2018 01:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

دونالد ترامب يتجه لمعركة قضائية جديدة بشأن تغير المناخ وتأثيره على الاقتصاد

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 11:30 ص
دونالد ترامب يتجه لمعركة قضائية جديدة بشأن تغير المناخ وتأثيره على الاقتصاد ترامب
كتبت: إنجى مجدى
إضافة تعليق

قالت صحيفة نيويورك تايمز، الأمريكية، أنه من المتوقع أن تتجاهل إدارة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، التقرير الحكومى بشأن تأثير تغير المناخ على الاقتصاد الأمريكى والذى ستبلغ كلفته مئات مليارات الدولارات بحلول نهاية هذا القرن مما سيضر بكل شيء من صحة الإنسان إلى البنية التحتية والإنتاج الزراعى.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، الاثنين، فإن التقرير الذى يتناقض بشكل مباشر مع سياسات ترامب الخاصة بتغير المناخ، يمهد الطريق لواقع سياسى مقسم بشكل كبير خلال السنوات القادمة. فالإدارة تتجه بشكل واسع لتجاهل نتائج التقرير، حتى مع استمرار الشواهد فى الأنظمة البيئية، فى حين يستخدمه المعارضون لشن هجمات قانونية ضد الإدارة ذاتها التى أصدرت التقرير.

وقال ريتشارد ريفيز، خبير فى القانون البيئى لدى جامعة نيويورك: "سيتم استخدام هذا التقرير فى المحكمة بطرق مهمة". وأضاف " أتخيل محامياً لإدارة ترامب يطلبه قاضٍ فدرالى: كيف يمكن للحكومة الفيدرالية أن تدرك خطورة المشكلة، ثم تنحى جانباً القواعد التى تحمى الشعب الأمريكى من المشكلة؟، ثم يتعثرون حول الخروج بإجابة".

ويُعد تقرير تقييم المناخ الوطنى، الذى يبلغ 1656 صفحة والذى طلبه الكونجرس، أكثر الدراسات العلمية شمولاً حتى الآن ويتضمن تفاصيل عن تأثيرات ظاهرة الاحتباس الحرارى على اقتصاد الولايات المتحدة والصحة العامة والسواحل والبنية التحتية. ويصف بالتفصيل الدقيق كيف ستضر حرارة المناخ على الأرض المئات من مليارات الدولارات فى العقود القادمة.

وطالما شكك الرئيس ترامب أو سخر من العلوم الأساسية للتغير المناخى الذى يسببه الإنسان، ويعمل الآن بقوة على تشجيع حرق الفحم وزيادة تلوث غازات الاحتباس الحرارى.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترامب يواصل جهوده لمنع تدفق المهاجرين وطالبى اللجوء.. الرئيس الأمريكى يتحدث عن خطة مع حكومة المكسيك المقبلة لإبقاء طالبى اللجوء فيها ويهدد بإغلاق الحدود الجنوبية ..وغموض حول موقف المكسيكيين

دونالد ترامب

تغير المناخ

الولايات المتحدة

البيئة




لا تفوتك
لعبة "PUBG" بوابة خلفية لتنظيم داعش لاستقطاب الشباب العربى

لعبة "PUBG" بوابة خلفية لتنظيم داعش لاستقطاب الشباب العربى

وزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى

وزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى

ماذا يحتاج الأهلي للعودة إلى عرش أفريقيا؟.. شطة يجيب

ماذا يحتاج الأهلي للعودة إلى عرش أفريقيا؟.. شطة يجيب

فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق 51 مليون دولار فى 4 أيام

فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق 51 مليون دولار فى 4 أيام

الرى: إضافة 39 وحدة طوارئ لمحطات غرب الدلتا وجاهزون للسيول

الرى: إضافة 39 وحدة طوارئ لمحطات غرب الدلتا وجاهزون للسيول

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 6.7 % لتسجل 18.6 مليار دولار

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 6.7 % لتسجل 18.6 مليار دولار

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة