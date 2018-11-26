دونالد ترامب يتجه لمعركة قضائية جديدة بشأن تغير المناخ وتأثيره على الاقتصاد

قالت صحيفة نيويورك تايمز، الأمريكية، أنه من المتوقع أن تتجاهل إدارة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، التقرير الحكومى بشأن تأثير تغير المناخ على الاقتصاد الأمريكى والذى ستبلغ كلفته مئات مليارات الدولارات بحلول نهاية هذا القرن مما سيضر بكل شيء من صحة الإنسان إلى البنية التحتية والإنتاج الزراعى.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، الاثنين، فإن التقرير الذى يتناقض بشكل مباشر مع سياسات ترامب الخاصة بتغير المناخ، يمهد الطريق لواقع سياسى مقسم بشكل كبير خلال السنوات القادمة. فالإدارة تتجه بشكل واسع لتجاهل نتائج التقرير، حتى مع استمرار الشواهد فى الأنظمة البيئية، فى حين يستخدمه المعارضون لشن هجمات قانونية ضد الإدارة ذاتها التى أصدرت التقرير.

وقال ريتشارد ريفيز، خبير فى القانون البيئى لدى جامعة نيويورك: "سيتم استخدام هذا التقرير فى المحكمة بطرق مهمة". وأضاف " أتخيل محامياً لإدارة ترامب يطلبه قاضٍ فدرالى: كيف يمكن للحكومة الفيدرالية أن تدرك خطورة المشكلة، ثم تنحى جانباً القواعد التى تحمى الشعب الأمريكى من المشكلة؟، ثم يتعثرون حول الخروج بإجابة".

ويُعد تقرير تقييم المناخ الوطنى، الذى يبلغ 1656 صفحة والذى طلبه الكونجرس، أكثر الدراسات العلمية شمولاً حتى الآن ويتضمن تفاصيل عن تأثيرات ظاهرة الاحتباس الحرارى على اقتصاد الولايات المتحدة والصحة العامة والسواحل والبنية التحتية. ويصف بالتفصيل الدقيق كيف ستضر حرارة المناخ على الأرض المئات من مليارات الدولارات فى العقود القادمة.

وطالما شكك الرئيس ترامب أو سخر من العلوم الأساسية للتغير المناخى الذى يسببه الإنسان، ويعمل الآن بقوة على تشجيع حرق الفحم وزيادة تلوث غازات الاحتباس الحرارى.