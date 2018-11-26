خبراء: ارتفاع استهلاك المستخدمين للموبايل 13 مرة خلال آخر 5 سنوات

كتبت هبة السيد

أجمع الخبراء المشاركون فى جلسة تحوّل مراكز البيانات ودورها فى مجال الحوسبة السحابية، ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا المقام فى مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى الفترة من 25- 28 نوفمبر الجارى، على أهمية تحوّل مراكز البيانات فى ظل التطورات التكنولوجية الراهنة، مؤكدين على أهمية عملية التأمين الرقمى وتجهيز البنية التحتية كشرط أساسى للنهوض بالاستثمار فى مجال مراكز البيانات.

فى البداية أوضح المهندس أسامة الزعبى، رئيس القطاع التكنولوجيا بشركة سيسكو، أن التحوّل فى مراكز البيانات والحوسبة موضوع ليس بجديد، لكن هناك عوامل أدت إلى أهمية الحديث عنه وهى "الموبيلتى" ووجود نحو 3.6 مليار مستخدم للموبايل، فى ظل تحديات الأمن والتطور التكنولوجى أمر يجب وضعه فى الحسبان.

وأكد عز الدين حسين، كبير المهندسين المعماريين بشركة "فى إم وير"، أن التكنولوجيا قادرة على الترشيد من خلال توفير حلول تساعد المستخدم على حسن الاستخدام والأمر يزداد أهمية على مستوى الشركات والمؤسسات وهو ما أدى إلى انتشار أنظمة الحوسبة.

كما أكدت نورا حسن، مدير عام شركة ترند مايكرو لمنطقة شمال إفريقيا ودول الشام، أن عوامل الأمن هى التى كانت تحول دون استخدام الحوسبة ولكن مع التطور التكنولوجى الراهن وحلول الأمن أصبحت الحوسبة ضرورة ملحة.

وقال أحمد عبد العزيز، مهندس النظم بشركة "ديل إى إم سي"، إن أكبر 500 شركة فى السابق كانت شركات النفط ولكن حاليًا الشركات، التى نفذت التحوّل الرقمى والشركات التكنولوجية هى الأكبر خلال الفترة الراهنة.

من جهته، قال عمرو بركات، المسؤول بشركة "جى بى إكس"، إن الحوسبة تعتمد على البنية التحتية وكل ما تحسنت البنية التحتية أصبح المجال متاح للعمل بهذه الحوسبة، مشيرًا إلى أن "الداتا سنتر" عليها تطوير بنيتها التحتية لاستيعاب الكم الكبير من التطبيقات، التى تنفذها هذه المنظومة.

فيما قال وائل خليل، مسؤول نظم مراكز البيانات والتخزين السحابى فى "أورنج"، إن الأوضاع تغيرت من مجرد تقديم خدمات الاتصالات فقط لتشمل كل الخدمات التكنولوجية وتأتى فى مقدمتها أنظمة الحوسبة.

وأضاف أن التطبيقات، التى يقدمها مقدمى خدمات الاتصالات لابد أن تستمر لمدة 24 ساعة يوميًا، مشيرًا إلى أورنج وهواوى قاما بإطلاق نموذج للحوسبة وغيرها من التعاون لتحقيق استمرارية تقديم خدمات الحوسبة طوال ساعات اليوم.

من جانبه أشار أيمن أبو الفضل، رئيس قطاع الخدمات الرقمية بشركة إريكسون مصر والسعودية، إنه من 2013 حتى 2018 ارتفع استهلاك المستخدم للموبايل حوالى 13 مرة خلال تلك الفترة، مشيرًا إلى أن سرعات الداونلود بعد تشغيل الخيل الخامس ستتضاعف بشكل كبير خلال الفترة القادمة مع تطبيق هذه الشبكات وهو ما سيدخل فى مجالات عديدة بعيدة عن التكنولوجيا مثل مجال الصحة وإجراء العمليات الجراحية عن طريق الإنترنت وهى أمور لا تحتمل الخطأ ولو بنسبة بسيطة.

واختتمت الجلسة بحديث عمرو سعد، المسؤول بشركة بارك سيستسم، على أن الأمور تختلف من حالة لأخرى فى تطبيق أنظمة الحوسبة بين الحكومات والبنوك والمؤسسات المختلفة، مشددا على ضرورة النظر للتكنولوجيا على حسب القيمة المضافة، التى ستوفرها أنظمة الحوسبة للمستخدمين.