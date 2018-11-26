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إنذار 5 آخرين لمخالفة الشروط البيئية..

حى العجوزة: تشميع 9 محالات تجارية بدون ترخيص بشارع جامعة الدول العربية

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 04:55 م
حى العجوزة: تشميع 9 محالات تجارية بدون ترخيص بشارع جامعة الدول العربية أحمد الطحطاوى مدير الإدارة الهندسية بحى العجوزة
كتبت أسماء نصار
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شنت الأجهزة التنفيذية لحى العجوزة، اليوم، حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، والإشغالات التى تعيق الطريق أمام السيارات والمشاه من "كافيهات ومطاعم" بشارع جامعة الدول العربية .

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وقال المهندس أحمد الطحطاوى ، مدير الإدارة الهندسية بحى العجوزة، أنه تم مراجعة تراخيص المحال لمراجعة شروط التراخيص الخاصة بكل نشاط، حيث تبين مخالفة بعض المحال للاشتراطات البيئة وممارسة الأنشطة وإشغال للطريق، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات الفورية بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وتوجيهات اللواء محمد رأفت ، همام سكرتير عام المحافظة، وإشراف اللواء جمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة.

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وأضاف الطحاوى ،  فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن الحملة تمت برئاسة اللواء جمال الشبكشى، رئيس حى العجوزة ، وإشراف مدير عام الإدارة الهندسية بالحى، بالتعاون مع المقدم محمد إبراهيم، مسئول شرطة مرافق حى العجوزة والمهندس حسام سرحان ، مدير إشغالات حى العجوزة، حيث تم تشميع 9 محالات تجارية بدون ترخيص، وإنذار 5 آخرين لمخالفة الشروط البيئية، واعطاهم مهلة اسبوع لتقنين موقفهم.
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وأشار الطحطاوى، إلى أنه تم مراجعة الأرصفة وازالة جميع التعديات التى تعيق حركة المشاه، بالإضافة إلى مراجعة موقف الإعلانات الموجودة بشارع جامعة الدول العربية، وتبين وجود بعض الإعلانات الغير قانونية والتى تم التعامل معها وإزالتها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإعادة المظهر الحضارى للشارع.
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الجدير بالذكر أن الحملة حررت غرامة 500 جنيه لأحد اصحاب المحال التجارية بسبب اهدار المياه، تطبيقا لقرارمحافظ الجيزة الصادر فى فبراير 2018، بتحصيل غرامة مالية 500 جنيه لمن يقوم بإهدار المياه بكافة اشكالها وصورها.
 
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