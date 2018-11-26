حصاد الأخبار.. تعرف على أهم الأحداث خلال الساعات الماضية فى اليوم السابع

خلال الساعات الماضية، جرت أحداث وتداولت أخبار كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والتقارير المفصلة بما جرى فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى، حتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.
وزير النقل: نظم إشارات السكة الحديد عفا عليها الزمن ولا يصلح معها التطوير
الدكتور هشام عرفات وزير النقل
726 كلبا وقطة خرجت من مصر خلال عام 2018.. اعرف التفاصيل من وزارة الزراعة
كلب
7 حالات تؤول المواريث فيها للمرأة دون الرجل وفقا لدار الإفتاء
دار الافتاء
وزير التعليم: المصروفات الدراسية بالمدارس الدولية تعادل 8 أضعاف الحكومية
الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
محافظ الجيزة: محور الملك عبدالله دخل حيز التنفيذ ويحدث طفرة مرورية هائلة
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
الأرصاد: طقس الغد معتدل بمعظم الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة تسجل 16 درجة
حالة الطقس
الرى: صرف المياه من خلف السد العالى وفق احتياجات الزراعة والصناعة ومياه الشرب
الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى
مفتى الجمهورية: مساواة المرأة بالرجل فى الميراث مخالف للشريعة
الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية
وزير التموين يضع غدا حجر أساس منطقة لوجستية بالشرقية لإنشاء سلاسل تجارية
الدكتور على المصيلحى وزير التموين
حى العجوزة يشن حملة مكبرة بشارع جامعة الدول العربية وتشميع 5 محال مخالفة
حملة مكبرة لازالة الاشغالات بشارع جامعة الدول العربية
الحبيب على الجفرى: "بعضنا يستنبط من القرآن بالخطأ لمنع الأسئلة المحرجة"
الحبيب على الجفرى
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