حصاد الأخبار.. تعرف على أهم الأحداث خلال الساعات الماضية فى اليوم السابع

كتبت سارة الباز

خلال الساعات الماضية، جرت أحداث وتداولت أخبار كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والتقارير المفصلة بما جرى فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى، حتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

الدكتور هشام عرفات وزير النقل

كلب

دار الافتاء

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

حالة الطقس

الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى

الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية

الدكتور على المصيلحى وزير التموين



حملة مكبرة لازالة الاشغالات بشارع جامعة الدول العربية

الحبيب على الجفرى