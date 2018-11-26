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حزب التجمع الوطنى الديمقراطى الجزائرى يرحب بزيارة ولى العهد السعودى

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 01:41 م
حزب التجمع الوطنى الديمقراطى الجزائرى يرحب بزيارة ولى العهد السعودى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان
الجزائر(أ ش أ)
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رحب حزب التجمع الوطنى الديمقراطى الجزائرى (الأرندى) الشريك فى الائتلاف الحاكم، بالزيارة المرتقبة لولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان، إلى الجزائر.

وقال صديق شهاب الناطق باسم الحزب- فى تصريح اليوم الاثنين، إن السعودية بلد صديق وشقيق، والجزائر لديها علاقات ممتازة معها.

يذكر أن ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان، سيقوم بزيارة إلى الجزائر يوم 6 ديسمبر المقبل، ضمن جولة لعدد من الدول العربية.

من جهة أخرى، أشاد شهاب بجهود أحمد أويحيى الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائرى، الأمين العام لحزب التجمع الوطنى الديمقراطى، قائلا أنه أرجع الحكومة إلى جديتها ومصداقيتها.

وأضاف شهاب أن أويحيى، استرجع الصرامة للعمل الحكومى التى لابد منها لتسيير الشأن والمال العام.

وأشار إلى أن المواصلة فى هذا المنوال من شأنها المساعدة فى التحكم بالموازنات الكبرى وتقليص عجز الخزينة العمومية.

ودعا، شهاب إلى ضرورة تحسين تسيير المال العام بصرامة، خاصة فى ظل انكماش المداخيل بالعملة الصعبة، مؤكدا أن أويحيى، لا يحبذ تسيير الشأن العام بطريقة شعبوية، قائلا أن "صراحة أويحيى، وجديته أزعجت الكثير من الأطراف".

 


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زياره ولى العهد السعودى للجزائر

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