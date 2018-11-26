حبس سائق لودر قتل مقاول بسبب خلافات العمل بـ"6 أكتوبر"

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس سائق لودر 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة، فى اتهامه بقتل مقاول بناء بسبب خلافات بينهم بسبب العمل، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كشفت التحقيقات أن زوجة المجنى عليه حررت بلاغًا أفادت فيه بأن زوجها "رشاد.ح" 47 عام مقاول، توجهة إلى عمله بشونة رمل وزلط يمتلكها، ولم يعود للمنزل، وانه قبل الواقعة بأيام نشبت مشادة كلامية بين زوجها وعامل لودر يدعي "عبد الرحمن.ع" 20 سنة بسبب خلافات مالية.

وكشفت أقوال الشهود من العمال، وأن المشاجرة نشبت بين المجنى عليه وعامل اللودر، وسب خلالها العامل المجنى عليه أمام العمال، وتبين بعد إجراء التحريات أن العامل وراء اختفاء المجنى عليه وأنه قتله باستخدام شوكة لورد بعدما استدرجه لاحدي المناطق الصحراوية.