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الإثنين، 26 نوفمبر 2018 12:12 م
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حبس دجال منشأة القناطر ونجل شقيقته لاتهامهما بالنصب على المواطنين

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 12:11 م
حبس دجال منشأة القناطر ونجل شقيقته لاتهامهما بالنصب على المواطنين دجل وشعوذة-أرشيفية
كتب سليم على
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قررت نيابة مركز إمبابة وكرداسة، حبس عاطل ونجل شقيقته، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالنصب على المواطنين من خلال أعمال السحر والشعوذة وإيهامهم بقدرتهم على حل جميع المعوقات التى تواجههم. 
 
 
وكشفت تحقيقات النيابة، أن ضباط الإدارة العامة لمباحث التوثيق والمعلومات، تمكنوا من ضبط المتهمين عن طريق تتبع صفحة أنشاها المتهمان على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، تدعو لحل المشاكل الاسرية والقدرة على جلب الحبيب وفك الأعمال والسحر.  
 
 
وأشارت التحقيقات، إلى  أنه تم إصدار إذن من النيابة العامة للقبض على صاحب رقم التليفون الأرضي الذي تعمل منه صفحة الفيس بوك، وتبين أنه يدعى " أ .س .ب"، عاطل، 51 سنة،  وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أنكر معرفته بتلك الصفحة وأكد أن خط التليفون بأسمه لكن نجل شقيقته" ع .م"  وأنه من يقوم بإستخدام النت، وانه من قام بإنشاء تلك الصفحة، فتم ضبطه هو الآخر، وبمواجهته بما يدار على تلك الصفحة أنكر علمه بها. 
 
 
وأضافت  التحقيقات، أنه تم التحفظ على جهاز الكمبيوتر المستخدم وفحصه، بالإضافة إلى فحص هواتف المتهمين وقد عثر بداخلها على فيديوهات خاصة بطلاسم، و بخور و فيديوهات مسجلة للمتهمين أثناء القيام بقراءة كلمات غير مفهومة ، كما عثر على رسائل بينهما وبين أشخاص معظمهم من النساء يطلبون منهم أعمال سحر مقابل دفع مبالغ مالية لم يتم تحديدها ، كما أن تحريات الأجهزة الأمنية جاءت لتؤكد صحة الواقعة، وأن المتهمين عملا في مجال السحر والشعوذة منذ فترة حيث أسقطا الكثير من الضحايا. 
 
 
 

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