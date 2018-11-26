حبس تاجرى مخدرات ضبط بحوزتهما كيلو هيروين فى كرداسة

كتب سليم على

قررت نيابة كرداسة، حبس تاجرين للمخدرات بكرداسة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، تم ضبطهما وبحوزتهما كيلو من مخدر الهيروين وسلاح نارى غير مرخص.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تلقى مركز شرطة كرداسة، بلاغا يفيد تورط عاطلين فى الاتجار بالمواد المخدرة، واستعدادهما لترويج كمية كبيرة من مخدر الهيروين على عملائهما.

وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من ضبطهما، بأرض زراعية مجاورة لقرية كومبرة، وبحوزتهما طبنجة مُعدلة، واسطوانة كبيرة الحجم وكيس يحتويان على كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو، ومبلغ مالى، وجاكوش، وميزان حساس، و2 لاصق شفاف.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للسلاح النارى بقصد الدفاع عن النفس، والمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، وحرر محضر بالواقعة.