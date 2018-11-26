حاكم مصرف لبنان عقب لقائه عون: الاستقرار النقدى مستمر

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أكد حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامه، أن الاستقرار النقدى فى لبنان مستمر، وأن الإمكانيات متوافرة لتحقيق هذا الاستقرار.

جاء ذلك فى تصريح صحفى مقتضب أدلى به حاكم المصرف المركزى من داخل قصر بعبدا الجمهوري، عقب لقاء عقده مع الرئيس اللبنانى ميشال عون ظهر اليوم.

وأشار إلى أنه استعرض مع عون التطورات المالية والنقدية داخل لبنان وفى منطقة الشرق الأوسط.

ويبلغ حجم الاحتياطى النقدى فى لبنان نحو 44 مليار دولار أمريكى بخلاف الاحتياطى الاستراتيجى من الذهب.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية شديدة منذ عدة شهور، ويعول السياسيون والاقتصاديون على سرعة تشكيل الحكومة الجديدة للبدء فى إجراء حزمة من الإصلاحات الحاسمة فى الاقتصاد والهيكل المالى والإدارى للدولة، حتى يتسنى للبنان الحصول على المقررات المالية التى تعهدت بها مجموعة الدول المانحة خلال مؤتمر (سيدر) الذى عقد فى شهر أبريل الماضى بالعاصمة الفرنسية باريس، وأسفر عن مساعدات تقدر بنحو 12 مليار دولار لدعم الاقتصاد اللبنانى والبنى التحتية.