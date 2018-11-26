جنايات الإسكندرية تقضى بعزل موظفين ومدير شركة مقاولات لاختلاسهم مبلغا ماليا

الإسكندرية أسماء على بدر

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدى سارى، بالسجن 3 سنوات لأمين خزنة بشركة الشرقية للدخان ومدير إدارة الشئون المالية ومدير شركة التجارة والمقاولات، لاختلاسهم مبلغا ماليا يقدر بـ 3 ملايين جنيه والعزل من الوظيفة الحكومية.

وتعود القضية عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية بلاغا من قسم شرطة محرم بك بوجود بلاغ لقيام 2 موظفين من شركة الشرقية للدخان ومدير شركة باختلاسهم مبلغ مالى وتم ضبط المتهمين بمعرفة مباحث الأموال العامة وتم تحرير محضر بالواقعة وتم إدراجها بمحكمة الجنايات برقم قضية 4900 لعام 2016.

وبررت محكمة الجنايات قرارها بأن تحريات مباحث الأموال العامة جاءت بتأكيد صحة المعلومات بقيام الموظفين باختلاس المبلغ المالى لحسابهم الخاص وتم ضبط المتهمين وتحويلهم للنيابة العامة واعترفوا بالواقعة.