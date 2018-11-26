video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 26 نوفمبر 2018 08:56 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

جنايات الإسكندرية تقضى بعزل موظفين ومدير شركة مقاولات لاختلاسهم مبلغا ماليا

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 08:43 م
جنايات الإسكندرية تقضى بعزل موظفين ومدير شركة مقاولات لاختلاسهم مبلغا ماليا محكمة - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
إضافة تعليق

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدى سارى، بالسجن 3 سنوات لأمين خزنة بشركة الشرقية للدخان ومدير إدارة الشئون المالية ومدير شركة التجارة والمقاولات، لاختلاسهم مبلغا ماليا يقدر بـ 3 ملايين جنيه والعزل من الوظيفة الحكومية.

 

وتعود القضية عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية بلاغا من قسم شرطة محرم بك بوجود بلاغ لقيام 2 موظفين من شركة الشرقية للدخان ومدير شركة باختلاسهم مبلغ مالى وتم ضبط المتهمين بمعرفة مباحث الأموال العامة وتم تحرير محضر بالواقعة وتم إدراجها بمحكمة الجنايات برقم قضية 4900 لعام 2016.

 

وبررت محكمة الجنايات قرارها بأن تحريات مباحث الأموال العامة جاءت بتأكيد صحة المعلومات بقيام الموظفين باختلاس المبلغ المالى لحسابهم الخاص وتم ضبط المتهمين وتحويلهم للنيابة العامة واعترفوا بالواقعة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تأجيل محاكمة نائب محافظ الإسكندرية و6 متهمين فى قضية الرشوة لغدا

الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

جنايات الاسكندريه




لا تفوتك
وزير الكهرباء: لا زيادة فى أسعار شرائح الكهرباء قبل يوليو 2019

وزير الكهرباء: لا زيادة فى أسعار شرائح الكهرباء قبل يوليو 2019

فيديو.. السيسى يؤكد أهمية الحفاظ على الثروات المعدنية الغنية فى مصر وحسن إدارتها

فيديو.. السيسى يؤكد أهمية الحفاظ على الثروات المعدنية الغنية فى مصر وحسن إدارتها

المحترفون "ماكينات أهداف".. عبد الله السعيد يعمق جراح الاتحاد فى "ديربى جدة".. حسين السيد يسجل من جديد مع الاتفاق السعودى.. محمد صلاح يكرس عقدة واتفورد.. وشيكابالا يضع البصمة الأولى مع أبولون اليونانى.. فيديو

المحترفون "ماكينات أهداف".. عبد الله السعيد يعمق جراح الاتحاد فى "ديربى جدة".. حسين السيد يسجل من جديد مع الاتفاق السعودى.. محمد صلاح يكرس عقدة واتفورد.. وشيكابالا يضع البصمة الأولى مع أبولون اليونانى.. فيديو

مفتى الجمهورية: مساواة المرأة بالرجل فى الميراث دعوى لا يعتد بها وزعم باطِل.. شوقى علام: الأنثى فى ديننا الحنيفِ لها أكثر من 30 حالة بالميراث.. والشرع الحنيف أعطاها أكثر من الرجل فى كثير من الأحيان

مفتى الجمهورية: مساواة المرأة بالرجل فى الميراث دعوى لا يعتد بها وزعم باطِل.. شوقى علام: الأنثى فى ديننا الحنيفِ لها أكثر من 30 حالة بالميراث.. والشرع الحنيف أعطاها أكثر من الرجل فى كثير من الأحيان

الحبيب على الجفرى: "غير صحيح أن كل من هو ليس مسلم لن يدخل الجنة"

الحبيب على الجفرى: "غير صحيح أن كل من هو ليس مسلم لن يدخل الجنة"

ادعم محمد صلاح للفوز بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا من BBC.. شارك بالتصويت

ادعم محمد صلاح للفوز بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا من BBC.. شارك بالتصويت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة