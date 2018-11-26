جامعة القاهرة تكرم طالبة لحصولها على المركز الثالث ببطولة العالم للكاراتيه بأسبانيا

كتب وائل ربيعى

كرم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الطالبة جيانا محمد فاروق الطالبة بكلية الصيدلة بالجامعة لحصولها علي الميدالية البرونزية والمركز الثالث كوميتيه فردي تحت وزن 61 ك سيدات والميدالية البرونزية كوميتيه جماعي سيدات في بطولة العالم للكارتيه الي أقيمت في أسبانيا.

كما كرم الدكتور وليد عصمت الموظف بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة والحكم الدولي للكاراتيه لحصوله علي الدرجة الدولية للتحكيم تصنيف قاضيA .

وكذلك كرم الخشت، المدرب محمد محمد حمدي عبداللطيف الموظف بشئون العاملين بالجامعة ومدرب عام الفريق القومي لذوي الإحتياجات الخاصة للكاراتيه، وحصول الفريق الذي يدربه علي المركز الثاني في الترتيب العام علي مستوي العالم، علماً بأن بطولة العالم للكاراتيه هي أكبر البطولات الدولية للكبار وتقام كل عامين.

وأشاد الخشت، بحصول اللاعبة جيانا فاروق على الميدالية البرونزية في الكاراتية وزن 61 كم في دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بأسبانيا وتحقيقها بطولات سابقة علي المستوي القاري والعالمي. كما أشاد بكلاً من المدرب محمد محمد حمدي عبداللطيف الموظف بشئون العاملين بالجامعة ومدرب عام الفريق القومي لذوي الإحتياجات الخاصة للكاراتيه، والدكتور وليد عصمت الموظف بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة لحصوله علي الدرجة الدولية للتحكيم تصنيف قاضيA.

وقال الخشت خلال التكريم، إن جامعة القاهرة تهنيء أبطالها وأبطال مصر المشاركين في دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بأسبانيا، وتشيد بمشاركتهم المشرفة وحصولهم علي جوائز وميداليات دولية.