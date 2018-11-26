جامعة أسيوط تنظم ندوة عن مبادرة "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس C

اكد الدكتور شحاته غريب شلقامى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب والمشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن التوعية هى مسئولية مجتمعية مشتركة يحملها المثقفين والإعلاميين وكافة فئات الشعب ، لذلك كان حرياً بالجامعة أن تمارس دورها الرائد فى خدمة قضايا المجتمع ، موضحاً ان الفيروسات الكبدية تُعد أحد أبرز التحديات التى تمثل تهديداً واضحة على صحة المواطنين والذى يمتد تأثيره سلباً على الأقتصاد القومى والأمن القومى المصرى بشكل عام، مشيداً بجهود رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى لإعلان مصر خالية من فيروس سى بحلول2020 .

مشيراً إلى حرص إدارة الجامعة على دعم وتشجيع المبادرة الرئاسية وفتح أبوابها لقوافل مديرية الصحة لتسهيل إجراءات الفحص الطبى على كافة المنتسبين للجامعة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين ، منوهاً إلى قرار الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة بتقديم البرنامج العلاجى على نحو عاجل وسريع لكافة المنتسبين لجامعة أسيوط دون الرجوع إلى جهات التأمين الصحى التابعين لها .

جاء ذلك خلال افتتاحه الندوة التثقيفية تحت عنوان "جامعة أسيوط ومديرية الصحة معا في مبادرة " 100 مليون صحة " والتى ينظمها مركز الدراسات والبحوث البيئية ضمن سلسلة ندوات نحو تفاعل أفضل بين الجامعة والبيئة ، وذلك تحت رعاية اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط والدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ، وبحضور الدكتور ثابت عبد المنعم مدير مركز الدراسات و البحوث البيئية و منسق الندوة ، و الدكتور إيهاب فوزى أستاذ طب المناطق الحارة و الجهاز الهضمى و مدير مستشفى الراجحى الجامعى للكبد و عضو المكتب التنفيذى للجنة القومية لمكافحة الفيروسات ، والدكتور أسامة حجازى مدير عام الرعاية الأساسية للشئون الوقائية بمديرية الصحة ، إلى جانب لفيف من السادة العمداء وأعضاء هيئة التدريس و العاملين بالجامعة .

وأوضح الدكتور ثابت عبد المنعم أن هذه الندوة تهدف إلى إبراز أهمية الوقاية والعلاج من فيروس سى والأمراض الغير السارية ، و دور الجامعة بالتعاون مع مديرية الصحة فى نشر فى تنفيذ خطة الدولة الممنهجة للقضاء على الفيروس ، منوهاً أن فاعليات الندوة تضمنت محاضرتان علمية للدكتور إيهاب فوزى والدكتور أسامة حجازى ، إلى جانب توقيع الكشف الطبى على العاملين بالجامعة و ذلك ضمن اطار المبادرة التاريخية و التى تستهدف الكشف المبكر عن الأصابة بفيروس سى و السكرى و ارتفاع ضغط الدم و السمنة لنحو 50 مليون مواطن.

ومن جانبه تناول الدكتور فوزى فى محاضرة بعنوان " دور مستشفى الراجحى الجامعى للكبد والجهاز الهضمى بجامعة أسيوط فى مبادرة 100 مليون صحة " تعريف فيروس سى و أسباب العدوى وطرق انتشاره وسبل الوقاية منه ، ومساهمة مستشفى الراحجى فى المبادرة باعتبارها أكبر صرح طبى متخصص فى صعيد مصر لمرضى الكبد .

واختصر الدكتور حجازى محاضرته بعنوان " جهود مديرية الصحة بأسيوط للقضاء على الفيروسات الكبدية " فى عدة محاور رئيسية مستعرضاً المستشفيات المشا ركة فى الحملة ، طرق التوعية و التثقيف الصحى ، مواجهة تحديات النفايات الطبية الخطرة ، الرصد البيئى و الرقابة على المياه والاغذية .