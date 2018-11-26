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"ثقافة الغربية" توقف الأنشطة بالمركز الثقافى بطنطا بعد رشح مياه الأمطار من السقف

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 11:27 م
"ثقافة الغربية" توقف الأنشطة بالمركز الثقافى بطنطا بعد رشح مياه الأمطار من السقف محافظ الغربية
الغربية - مصطفى عادل
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أوقفت مديرية الثقافة بمحافظة الغربية، جميع الأنشطة الفنية والثقافية والشعرية بالمركز الثقافى بشارع البحر بطنطا، والذى تم افتتاحه منذ ٥ أشهر بحضور وزيرة الثقافة وقيادات الوزارة، والذى استغرق تطويره ٨ سنوات بتكلفة ٥٠ مليون جنيه، بسبب حدوث تسريب للمياه من سقف المركز ودخول كميات كبيرة من مياه الأمطار التى تعرضت لها المحافظة يومى الخميس والجمعة الماضيين، وتسربها إلى منتصف القاعة، الأمر الذى يكشف عن وجود إهمال جسيم وعدم تقفيل السقف جيدا وهو وعدم مراعاة الطقس السيئ ما أدى إلى تسريب مياه الأمطار منه.

 

وأعلنت مديرية الثقافة عن إيقاف أى أنشطة كان معلن لإقامتها على مسرح المركز الثقافى لحين إصلاح العيوب بالسقف، يذكر أن المركز الثقافى بطنطا تم إنشاؤه على مساحة 1500 متر مربع بتكلفة قدرها 50 مليون جنيه، ويتسع إلى 450 مشاهدا فى 3 مستويات، 250 فى الصالة و200 فى بناوير اللوج والبلكون واستغرق تطويره 8 سنوات، ويعد من أكبر وأهم 3 مسارح تم تصميمها على الطراز الايطالى، حيث ساهم فى إثراء الحركة الفنية بمدينة طنطا على مدار أكثر من نصف قرن.

 

 


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