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تنفيذ 7170 حكما قضائيا فى حملة أمنية بالقليوبية

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 02:10 م
تنفيذ 7170 حكما قضائيا فى حملة أمنية بالقليوبية حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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تمكنت مباحث القليوبية من ضبط 475 محكوما عليهم و21 حكم جناية خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية والخطرة وذيول التشكيلات العصابية وكل ما من شأنه مخالفه القانون وإعادة الانضباط إلى الشارع القليوبى.
 
 

تلقى مدير أمن القليوبية اللواء رضا طبلية، إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائى، بضبط 475 محكوما عليهم بإجمالى أحكام منفذة 7170 حكم و870 حكم جزئى و230 حكم مستأنف، وتحصيل 5687 جنيها غرامات وتحرير 362 مخالفة.

 

كما تم تحرير 451 قضية مرافق وهم 50 إشغال طريق - 9 نظافة عامة - 71 بائع متجول - 141 إزالة فورية - 33 وصلات كهربائية - 94 لوحات معدنية - 7 فرش شاى - 1 غرامة فورية - 1 بيئة - 3 قرار غلق إدرى - 2 عربه فول - 40 تنده مخالفة، كما تم رفع 40 طن قمامة ومخلفات.

 

 

كما شنت المباحث حملة أسفرت جهودها عن فحص 26 شقة و85 من قاطنيها وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


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