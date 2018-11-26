video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 26 نوفمبر 2018 10:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تدمير 3 أنفاق لتنظيم داعش شمال غرب كركوك بالعراق

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 09:00 ص
تدمير 3 أنفاق لتنظيم داعش شمال غرب كركوك بالعراق الجيش العراقى ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن الجيش العراقى، اليوم الاثنين، تدمير 3 أنفاق لتنظيم "داعش" الإرهابى بالقرب من قضاء الدبس شمال غرب محافظة كركوك.

وقال قائد العمليات الخاصة الثانية بالجيش العراقى اللواء الركن معن السعدى- فى بيان أوردته قناة (الإخبارية) العراقية- أن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب فوج صلاح الدين تمكنت وفق معلومات استخبارية دقيقة من تدمير ثلاث أنفاق لتنظيم داعش الإرهابى بالقرب من قضاء الدبس، مشيرا إلى أن الأنفاق تحتوى على كميات من الأسلحة والمتفجرات والمواد الغذائية ومعدات للإرهابيين الذين كانوا يتحصنون ويخططون لتنفيذ عملياتهم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الحشد الشعبى العراقى يعلن انتهاء عمليات تطهير كركوك من تنظيم "داعش"

القوات العراقية: استهداف 9 أوكار إرهابية لتنظيم "داعش" فى كركوك

الجيش العراقى

داعش

كركوك

اخبار العرب

الحرب فى العراق




لا تفوتك
ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 6.7 % لتسجل 18.6 مليار دولار

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 6.7 % لتسجل 18.6 مليار دولار

لعبة "PUBG" بوابة خلفية لتنظيم داعش لاستقطاب الشباب العربى

لعبة "PUBG" بوابة خلفية لتنظيم داعش لاستقطاب الشباب العربى

فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق 51 مليون دولار فى 4 أيام

فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق 51 مليون دولار فى 4 أيام

محمد صلاح يحقق العلامة الكاملة تهديفيًا مع ليفربول.. فيديو وصور

محمد صلاح يحقق العلامة الكاملة تهديفيًا مع ليفربول.. فيديو وصور

صور.. حبس صاحب مركب الموت ونجله لاتهامهما بغرق 5 عمال فى البحيرة

صور.. حبس صاحب مركب الموت ونجله لاتهامهما بغرق 5 عمال فى البحيرة

التعليم تعلن شكل وآلية عقد امتحانات الصف الأول الثانوى بالثانوية التراكمية

التعليم تعلن شكل وآلية عقد امتحانات الصف الأول الثانوى بالثانوية التراكمية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة