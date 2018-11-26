تدمير 3 أنفاق لتنظيم داعش شمال غرب كركوك بالعراق

بغداد (أ ش أ)

أعلن الجيش العراقى، اليوم الاثنين، تدمير 3 أنفاق لتنظيم "داعش" الإرهابى بالقرب من قضاء الدبس شمال غرب محافظة كركوك.

وقال قائد العمليات الخاصة الثانية بالجيش العراقى اللواء الركن معن السعدى- فى بيان أوردته قناة (الإخبارية) العراقية- أن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب فوج صلاح الدين تمكنت وفق معلومات استخبارية دقيقة من تدمير ثلاث أنفاق لتنظيم داعش الإرهابى بالقرب من قضاء الدبس، مشيرا إلى أن الأنفاق تحتوى على كميات من الأسلحة والمتفجرات والمواد الغذائية ومعدات للإرهابيين الذين كانوا يتحصنون ويخططون لتنفيذ عملياتهم.