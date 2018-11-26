تحرير 1774 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية، ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1774 مخالفة مرورية متنوعة و شملت 493 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و83 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و66 مخالفة انتظار خاطئ وحجز14 سيارة و158 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو63 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 41 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و 36 رخصة لمخالفة البيئة و 114 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 53 رخصة لمخالفة خط السير و42 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و33 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 54 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 47 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 60مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و41 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و64 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، كما تم العثور على 7سيارات متروكة و75 مخالفة إزالة فاميه وتحرير94 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و46 مخالفة مواقف عشوائية و35 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير55 مخالفة زيادة التعريفة المقررة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.