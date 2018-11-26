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تجديد حبس متهم جديد بالانضمام لجماعة إرهابية 15يوما

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 01:29 م
تجديد حبس متهم جديد بالانضمام لجماعة إرهابية 15يوما حبس -أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس مصطفي كامل، 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة، فى اتهامه بالانضمام إلى جماعة تأسست على خلاف القانون وأحكامه.
 
وأسندت النيابة للمتهم بالقضية رقم 1330 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا ، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وحددت جلسة 23 أكتوبر الجاري لنظر أمر تجديد حبس المتهم على ذمة التحقيقات في القضية. 
 
 كما أسندت النيابة إليه عدة  جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
 
 
 
 

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