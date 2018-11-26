تأجيل محاكمة متهم بقتل مواطن فى المرج لـ29 نوفمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة عاطل بتهمة بقتل مواطن بالمرج، بسبب مشاجرة بين المتهم وشقيق المجنى عليه، لجلسة 29 نوفمبر لسماع الشهود.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد طاهر شتا، وعضوية المستشارين يسرى محمد زكرى وأحمد إبراهيم محمد، وأمانة سر وائل عبد المقصود وسمير رزق.

وكشف قرار الإحالة قيام المُتهم محمد عبد الرحمن وشهرته "محمد الخطيب" وآخر مجهول بقتل المجنى عليه محمد سمير مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتله وأعد لذلك سلاح نارى "بندقية آلية" وتوجه رفقة المجهول إلى المكان الذى أيقن تواجد المجنى عليه فيه، وما أن ظفر به فأطلق صوبه عيارًا ناريًا استقر فى رأسه، مما أحدث إصابته التى أودت حياته.

وأضاف أمر الإحالة شروع المتهم والمجهول فى قتل المجنى عليه حاتم أحمد عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم والنية على قتله بالسلاح النارى، إلا أن آثر جريمته قد خاب لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تدارك المجنى عليه بالعلاج.