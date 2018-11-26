تأجيل محاكمة "سائق" بتهمة قتل شقيقته لجلسة 24 يناير

كتب أحمد حسنى

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة "حسن.ح" سائق ، بتهمة قتل شقيقته لسوء سلوكها، لجلسة 24 يناير المقبل، لسماع الشهود ، صدر القرار برئاسة المستشار محمد طه جابر، وعضوية المستشارين جمال السمري ومحمد سامح عبد الخالق و أمجد محمد أبو الفتوح، وأمانة سر صبحي عبد الحميد ، و محمد صابر.