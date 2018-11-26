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تأجيل محاكمة "سائق" بتهمة قتل شقيقته لجلسة 24 يناير

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 08:12 م
تأجيل محاكمة "سائق" بتهمة قتل شقيقته لجلسة 24 يناير محكمة جنايات - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة "حسن.ح" سائق ، بتهمة قتل شقيقته لسوء سلوكها، لجلسة 24 يناير المقبل، لسماع الشهود ،  صدر القرار برئاسة المستشار محمد طه جابر، وعضوية المستشارين جمال السمري ومحمد سامح عبد الخالق و أمجد محمد أبو الفتوح، وأمانة سر صبحي عبد الحميد ، و محمد صابر.
 
وكشف أمر  الإحالة  قيام  المتهم "حسن ح " سائق، بقتل المجني عليها "عايدة "، مع سبق الإصرار والترصد،  بأن بيت النية وعقد العزم علي قتلها، وأعد  لذلك الغرض سلاح ناري " بندقية آليه" و أطلق عليها وابل من الأعيرة النارية  أردته قتيلة ، مبررا ارتكابه الجريمة دفاعا عن الشرف . 

 


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