بومبيو: أمريكا تتحلى بالصبر مع كوريا الشمالية بشرط الحفاظ على العقوبات قائمة

سول (أ ش أ)

أعلن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو أن بلاده تتحلى بالصبر فى كل ما يتعلق بكوريا الشمالية ما دامت بعيدة عن التجارب النووية والصورايخ الباليستية.

ولفت بومبيو -فى تصريحات بثتها وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية- إلى أن الحفاظ على العقوبات الاقتصادية المفروضة على كوريا الشمالية أحد أهم العوامل الأساسية فى التعامل مع القضية النووية، حيث أن هذه العقوبات هى ما دفعت الأخيرة إلى بدء المفاوضات.

وقال: "ستستغرق الأمور بعض الوقت لكى تُحل، ونحن على استعداد للتحلى بالصبر"..مجددا تأكيده على ضرورة أن تمضى مشروعات التعاون بين الكوريتين بوتيرة تتزامن مع خطوات نزع السلاح النووى.

ومن ناحية أخرى، لم يقدم الوزير أى تلميحات عن خططه لمقابلة مسئولين شماليين للتنسيق من أجل القمة الثانية التى يتوقع أن تعقد فى مطلع العام القادم بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وكان من المخطط أن يلتقى بومبيو مع نظيره الكورى الشمالى "كيم يونج-تشول" الذى يعد أحد كبار مساعدى الزعيم كيم، فى نيويورك فى بداية الشهر الحالى، إلا أنه تم تأجيل اللقاء إلى أجل غير مسمى.