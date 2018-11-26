بوتين يدعو لإزالة الحواجز التى تعرقل التجارة الروسية- الهندية

موسكو(أ ش أ)

طالب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بالاستفادة بشكل كامل من الحلول التى تم التوصل إليها بالفعل والبحث عن حلول جديدة لإزالة الحواجز التى تعرقل التجارة المتبادلة والاستثمارات الرأسمالية بين روسيا والهند.

وأشار بوتين- فى رسالته الترحيبية للمشاركين فى الحوار الاقتصادى الاستراتيجى الأول بين روسيا والهند والتى ألقاها وزير التنمية الاقتصادية ماكسيم أوريشكين ونقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- إلى أنه من الضرورى للبلدين الاستفادة بشكل كامل من الأدوات التى تعمل بالفعل وأثبتت كفاءتها والبحث عن حلول جديدة والسعى لإزالة الحواجز فى التجارة والاستثمارات الرأسمالية، وتهيئة الظروف المريحة لإدارة الشركات.

وأكد الرئيس الروسى أن أجندة الأعمال الروسية-الهندية أصبحت غنية بشكل كبير بما فى ذلك التعاون فى بعض المجالات مثل الصناعة والماليات والتكنولوجيا المتطورة.. قائلا: "إن التبادل التجارى بين الدولتين يدل على ديناميكية إيجابية والتى تعد دليلا آخر على الاهتمام المتزايد بدوائر الأعمال فى روسيا والهند"..مؤكدا توافر جميع الإمكانيات للمضى قدما وتعزيز القاعدة الاقتصادية للعلاقات بين البلدين، ولتحقيق ذلك فمن الضرورى تعزيز العلاقات فى جميع المجالات.

وذكر بوتين أن الحوار الاقتصادى الاستراتيجى السنوى بين روسيا والهند سيصبح خطوة مهمة آخرى لتعزيز وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأنه سيمكن الشريكين من مناقشة الخطط والأفكار وكذلك إطلاق المبادرات ذات المنفعة المتبادلة.