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بدء نظر استئناف بوسى فى قضية إصدارها شيكات بدون رصيد.. والأمن يتحفظ عليها

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 03:42 م
بدء نظر استئناف بوسى فى قضية إصدارها شيكات بدون رصيد.. والأمن يتحفظ عليها المطربة بوسى
كتب عامر مصطفى
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بدء نظر استئناف المطربة بوسى، بمحكمة جنح النزهة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، على حكم حبسها فى إصدارها شيكات بدون رصيد.

 

وتحفظ رجال الأمن على بوسى فور وصولها، وهو إجراء متبع نظراً، لأن المطربة صادر ضدها حكماً بالحبس، واليوم هو الحكم فى الاستئناف المقدم منها على الحكم.

 

كانت قد قضت محكمة جنح النزهة، بحبس المطربة بوسى 9 سنوات، فى اتهامها بإصدار شيكات بدون رصيد فى 11 قضية مرفوعة ضدها من طليقها.

 

جدير بالذكر أن المطربة بوسى، كان صدر ضدها حكم قضائى من محكمة جنح الهرم، بالحبس 6 سنوات غيابيًا، وكفالة 11 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، لاتهامها بتحرير شيكات بدون رصيد، فى القضيتين المقيدتين برقم 21034 لسنة 2015، والأخرى المقيدة برقم 20353 لسنة 2015 لصالح زوجها السابق، وليد محمد عاشور، وعارضت الفنانة، على حكم حبسها فى القضيتين.


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