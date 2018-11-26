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انتشال جثة طفلة لقيت مصرعها غرقا فى نهر النيل أثناء لهوها بسوهاج

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 01:33 م
انتشال جثة طفلة لقيت مصرعها غرقا فى نهر النيل أثناء لهوها بسوهاج جثة - صورة أرشيفية
سوهاج – محمود مقبول
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تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بسوهاج، من انتشال جثة طفلة سقطت بنهر النيل أثناء لهوها على الشاطئ بجوار منزلها، تم نقل الجثة للمستشفى وإخطار النيابة التى تولت التحقيق.

 

تلقى اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، إخطارا بالواقعة، فانتقل العميد عبد الحميد أبوموسى لمكان البلاغ، وتبين أنه أثناء لهو طفلة على شاطئ نهر النيل المجاور لمنزلها سقطت به، وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال الجثة، ونقلها للمستشفى، وأفاد مفتش الصحة، بأن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية فى الواقعة، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيق.


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