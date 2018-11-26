اليوم.. وزير الأوقاف يتحدث عن أخلاق النبى بنادي مستشاري قضايا الدولة

تنقل القناة الثقافية في بث مباشر اليوم الاثنين في تمام الساعة السابعة مساء برنامج ” ندوة للرأي ” تحت عنوان : ” التأسي بأخلاق النبي الكريم (صلى الله عليه وسلم) ” من نادي مستشاري قضايا الدولة ، يشارك فيها كل من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة و المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة والدكتور محمد سالم أبو عاصي العميد الأسبق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر.
وأكد بيان صحفى للوزارة ، أن اللقاء ياتى في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف المصرية والهيئة الوطنية للإعلام في ملف تجديد الخطاب الديني من خلال الندوات المشتركة بين الوزارة وقطاع القنوات المتخصصة بالتلفزيون المصري.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة