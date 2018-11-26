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اليوم.. وزير الأوقاف يتحدث عن أخلاق النبى بنادي مستشاري قضايا الدولة

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 04:00 ص
اليوم.. وزير الأوقاف يتحدث عن أخلاق النبى بنادي مستشاري قضايا الدولة محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت
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  تنقل القناة الثقافية في بث مباشر اليوم الاثنين في تمام الساعة السابعة مساء برنامج ” ندوة للرأي ” تحت عنوان : ” التأسي بأخلاق النبي الكريم (صلى الله عليه وسلم) ” من نادي مستشاري قضايا الدولة ، يشارك فيها كل من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة و المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة والدكتور محمد سالم أبو عاصي العميد الأسبق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر.

وأكد بيان صحفى للوزارة ، أن اللقاء ياتى في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف المصرية والهيئة الوطنية للإعلام في ملف تجديد الخطاب الديني من خلال الندوات المشتركة بين الوزارة وقطاع القنوات المتخصصة بالتلفزيون المصري.

 
 

 

 


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