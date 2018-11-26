اليوم.. مؤتمر صحفى لـ"الصناعات الهندسية" للتعريف بمعرض صناع مصر

كتبت – منى ضياء

تعقد غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، اليوم الاثنين، مؤتمرا صحفيا بمقر الاتحاد، للتعريف بمعرض صناع مصر - الدورة الرابعة والهدف منه، وما يتبعه من تعاون الصناع لرفع نسبة التصنيع المحلى إلى نسبة 75%، وعرض أهم التطورات والإنجازات فى مجال التصنيع فى صعيد مصر وتنمية العلاقات التجارية والتعاون الصناعى مع الدول الأفريقية.

ويتم خلال المؤتمر عرض الخطة التسويقية والدعائية للمعرض، بحضور كل من رئيس غرفة الصناعات الهندسية، ورئيس لجنة الإعلام بالغرفة، وسفير دولة رواندا، والوزير المفوض لجهاز التمثيل التجارى المصرى، ورئيس شركة سمارت المسئولة عن التسويق الإعلامى للمعرض.