اليوم السابع: السيسى ومحمد بن سلمان يبحثان بالقاهرة "ملفات سياسية" مشتركة





تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء، العديد من الملفات والقضايا المهمة، فى مقدمتها زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزير ولى عهد المملكة العربية السعودية، لمصر.

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