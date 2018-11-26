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اليوم السابع: السيسى ومحمد بن سلمان يبحثان بالقاهرة "ملفات سياسية" مشتركة

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 07:00 م
اليوم السابع: السيسى ومحمد بن سلمان يبحثان بالقاهرة "ملفات سياسية" مشتركة اليوم السابع
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اليوم السابع بلس
 
تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء، العديد من الملفات والقضايا المهمة، فى مقدمتها زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزير ولى عهد المملكة العربية السعودية، لمصر.
 
واقرأ أيضا على اليوم السابع غدا
 

- السيسى ومحمد بن سلمان يبحثان بالقاهرة "ملفات سياسية" مشتركة.. الزيارة لمدة يومين فى ثالث محطة بالجولة العربية لولى العهد السعودى.. والمتحدث باسم رئاسة الجمهورية: المباحثات المصرية - السعودية تتم فى إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتتناول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها فى كل المجالات

 
- السيسى يفتتح المؤتمر العربى الدولى للثروة المعدنية ويؤكد: الحفاظ على الثروات المعدنية وحسن إدارتها لصالح الأجيال القادمة.. وزير البترول: نستهدف مشاركة التعدين فى الناتج القومى بنسبة 2% خلال 5 سنوات
 

- خالد أبوبكر يكتب: مرحبا بمحمد بن سلمان فى القاهرة

 
- شوقى علام مفتى الجمهورية فى رأى قاطع: مساواة المرأة بالرجل فى الميراث مخالف للشريعة.. لا اجتهاد فى النصوص.. دعوى حتمية مساواة المرأة بالرجل فى الميراث لا يعتد بها.. المرأة فى ديننا الحنيف لها أكثر من ثلاثين حالة فى الميراث والشرع أعطاها فى كثير من الأحيان أكثر من الرجل.. وحالات حصول المرأة على نصف الرجل أربعة فقط
 

- محافظة دمياط تزور مدرسة الطالبة وتؤكد: نحن ضد التمييز.. والإدارة التعليمية: سنحيل المعلم للتحقيق.. باقة زهور لـ "بسملة" اعتذارا على وصف مدرسها لها بـ "السوداء"

 
- غادة لبيب نائبة وزيرة التخطيط: لا نية لإجبار من فوق الخمسين للخروج على المعاش
 

- "الصحة" تعلن توفير أدوية أمراض مبادرة 100 مليون صحة.. هالة زايد: توفير احتياجات المحافظات من الأنسولين وأدوية الضغط والقلب والمحاليل العلاجية

 
- بدعم من "المشروعات الصغيرة".. أول مصنع مصرى لإنتاج المسامير بالدقهلية
 
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السيسي

محمد بن سلمان

زيارة محمد بن سلمان لمصر

الميراث

المساواة فى الميراث

المشروعات الصغيرة

اليوم السابع بلس




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