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اليوم.. الحكم فى إدراج حسن مالك و160 عنصرا من الإخوان على قوائم الإرهاب

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 07:00 ص
اليوم.. الحكم فى إدراج حسن مالك و160 عنصرا من الإخوان على قوائم الإرهاب محكمة النقض
كتب عامر مصطفى
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تنطق اليوم الاثنين، محكمة النقض، حكما فى إدراج 161متهما من عناصر جماعة الإخوان الارهابية على قوائم الكيانات الإرهابية على رأسهم القيادى الإخوانى حسن مالك، فى قضية النيابة العامة رقم 653 لسنة 2014 جنايات حصر أمن دولة عليا، على قائمة الإرهابيين.

وكانت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 17 شمال القاهرة (كيانات إرهابية)، أصدرت قرارا بإدراج 161 شخصًا من المنتمين لجماعة الإخوان، في قضية النيابة العامة رقم 653 لسنة 2014 جنايات حصر أمن دولة عليا، على قائمة الإرهابيين.

ومن بينهم أكثر من 20 سيدة، ومنهم (خديجة حسن عز الدين يوسف مالك، ابنة القيادى الإخواني حسن مالك، وشقيقته سناء عز الدين يوسف مالك، وشقيقتهما عائشة، وشقيقهن عمر).


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