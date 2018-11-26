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الهيئة العامة للأرصاد الجوية تجتاز إجراءات التفتيش من المنظمة العالمية WMO

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 12:53 م
الهيئة العامة للأرصاد الجوية تجتاز إجراءات التفتيش من المنظمة العالمية WMO الهيئة العامة للأرصاد الجوية تجتاز إجراءات تفتيش المنظمة العالمية WMO
كتب هانى عثمان _ محمود عبد الغنى
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هنأ الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية وجميع العاملين بالهيئة لاجتيازهم إجراءات التفتيش من قبل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) على مركز القاهرة الإقليمى للتدريب والذى يتم كل 4 سنوات.

 

وأكد الوزير يونس المصرى، على أن هذا الإنجاز الذى حققته هيئة الأرصاد الجوية يعد نجاحًا كبيرًا لكافة قطاعات الطيران المدنى، حيث أننا نعمل جميعًا تحت مظلة واحدة تهدف إلى الارتقاء بمنظومة الطيران المدنى المصرى وينعكس على جودة البرامج والدورات التى سوف تقدمها الهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال الفترة القادمة إلى العاملين بقطاع الطيران.


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