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النيابة تأمر بضبط وإحضار المتهمين باحتجاز سمسار داخل منزله فى أبو النمرس

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 01:27 م
النيابة تأمر بضبط وإحضار المتهمين باحتجاز سمسار داخل منزله فى أبو النمرس محكمة -أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت نيابة مركز الجيزة، بضبط واحضار المتهمين باحتجاز سمسار داخل منزله بأبو النمرس بسبب خلافات مالية بينهم، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.
 
كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، أن خلافات مالية نشبت بين مجموعة من الأشخاص وسمسار عقارات بمنطقة أبو النمرس بجنوب الجيزة، واتفقوا معه على التقابل بمنزله من أجل حل تلك الخلفات، وحينما اجتمعوا حدثت بينهم مشادات، دفعت السمسار للقفز من نافذة منزله، هربًا منهم فأصيب بكدمات وكسور.
 
تلقى مركز شرطة أبو النمرس، بلاغًا يفيد تعرض سمسار للاحتجاز داخل منزل، وإصابته أثناء محاولته الهرب بكدمات نتيجة سقوطه من النافذة
 
بإجراء التحريات تبين أن المصاب تعرض للاحتجاز على يد عدد من الأشخاص بسبب خلافات مالية، واعتقادهم تورطه فى النصب عليهم والاستيلاء منهم على مبلغ مالى بحجة تغيير العملة.
 
 
 
 

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