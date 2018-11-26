النيابة تأمر بتشريح جثة عامل عثر عليها فى حالة تعفن داخل منزله بأبو النمرس

كتب ــ أحمد الجعفرى

أمرت نيابة مركز الجيزة بتشريح جثة عامل تم العثور عليها فى حالة تعفن داخل مسكنه بمركز أبو النمرس بجنوب الجيزة، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وناظرت النيابة العامة جثمان المتوفى، وتبين أنها لشخص فى العقد الخامس من عمره، وجثته فى حالة تعفن، وعليه صدر قرار التشريح؛ لبيان أسباب الوفاة.

وكشفت التحقيقات، أن رائحة كريهة انبعثت من منزل المتوفى، نبهت الجيران إلى الجثة، وعليه أبلغوا الأجهزة الأمنية التى عثرت على الجثة فى حالة تعفن، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وتكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها لكشف غموض العثور على جثة متعفنة لعامل داخل مسكنه بأبو النمرس، وتم مناقشة عدد من جيران الضحية، عن قائمة علاقاته، وأسرته ومن يتردد عليه فى المنزل من وقت لآخر.