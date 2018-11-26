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النقض تؤيد إدراج 161من الإخوان بينهم أبناء وأشقاء حسن مالك على قوائم الإرهاب

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 01:20 م
النقض تؤيد إدراج 161من الإخوان بينهم أبناء وأشقاء حسن مالك على قوائم الإرهاب حسن مالك-أرشيفية
كتب عامر مصطفى
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رفضت محكمة النقض، اليوم الإثنين، طعون الحكم بإدراج 161 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية على قوائم الكيانات الإرهابية على رأسهم أبناء وشقيقة القيادى الإخوانى حسن مالك، فى قضية النيابة العامة رقم 653 لسنة 2014 جنايات حصر أمن دولة عليا، على قائمة الإرهابيين، وأيدت حكم محكمة الجنايات.
 
وكانت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 17 شمال القاهرة (كيانات إرهابية)، أصدرت قرارا بإدراج 161 شخصًا من المنتمين لجماعة الإخوان، في قضية النيابة العامة رقم 653 لسنة 2014 جنايات حصر أمن دولة عليا، على قائمة الإرهابيين.
 
ومن بين المدرجين على قوائم الإرهاب، 20 سيدة، منهم (خديجة حسن عز الدين يوسف مالك، ابنة القيادى الإخواني حسن مالك، وشقيقته سناء عز الدين يوسف مالك، وشقيقتهما عائشة، وشقيقهن عمر).
 
 

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