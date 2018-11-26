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المكتب العمالى بالرياض يتابع تقرير الطب الشرعى ومستحقات مقتل مصرى بالسعودية

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 09:23 ص
المكتب العمالى بالرياض يتابع تقرير الطب الشرعى ومستحقات مقتل مصرى بالسعودية محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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قال مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، إن القنصلية تتابع الحادث المؤسف الذى أسفر عن مقتل المواطن المصرى بغدادى ناجى عبد الرؤوف بغدادى بمحافظة رماح شمال شرق العاصمة الرياض، حيث أوفدت مندوبها إلى المستشفى الذى نقل جثمان الفقيد إليه، لمتابعة فحص وإعداد تقرير الطبيب الشرعى، كما يتابع المكتب العمالى عن كثب تعليمات وزير القوى العاملة محمد سعفان، فيما يتعلق بحقوق المتوفى لدى جهة عمله وإيصالها لذويه.
 
تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا صباح اليوم الإثنين ، حيث أشار الملحق العمالى بالقنصلية ياسر غازى، إلى أن القنصلية أوفدت فى نفس الوقت مستشارها القانونى إلى محافظة رماح مجدداً، للقاء مسئولى الشرطة والنيابة، للتعرف على أخر مستجدات التحقيقات، وتحريات الجهات الأمنية.
 
وأشادت القنصلية، بالتعاون الذى تبديه السلطات السعودية الشقيقة، معربة عن أملها أن تسفر جهودها الحثيثة عن التوصل إلى الجناة فى أسرع وقت وتقديمهم للعدالة .
 
كان الوزير بمجرد علمه بالحادث قد أصدر  تعليمات فورية ، للمكتب بمتابعة تعويضات ومستحقات العامل  القتيل، حيث أنه قتل  في أثناء عمله بحراسته لإحدى المزارع التي يعمل بها وتبعد عن مدينة الرياض مسافة 60 كيلو مترًا، فضلاً عن التنسيق مع القسم القنصلي بالسفارة بمتابعة إنهاء إجراءات نقل الجثمان لأرض الوطن.
 
وأوضح أن القتيل هو شاب من قرية عطاالله بمحافظة دمياط ويبلغ من العمر 24 عامًا ، وأنه تم نقله إلي أحد المستشفيات العامة بالرياض تمهيدا لنقله إلى مستشفى الشميسى للعرض على الطب الشرعى لتحديد كيفية القتل والأداة المستخدمة، كما أفاد بوجود أقرباء للمجنى عليه بالمستشفى، وتم إبلاغهم خالص عزاء الوزير والوزارة، وأسرة السفارة لأسرة المتوفي وزملائه وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان.
 
 

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